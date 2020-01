Sónia Tavares não ficou indiferente à gafe que um internauta cometeu numa publicação onde são apresentados os primeiros concertos da sua banda, The Gift, para este 2020.

No referido comentário, a pessoa em questão confundiu a vocalista do grupo, Sónia Tavares, com Raquel Tavares, fadista que anunciou esta semana que vai afastar-se da carreira no mundo da música.

"Os The Gift nunca mais serão os mesmos sem a Raquel Tavares", disse o internauta.

Em resposta à referida reação, Sónia escreveu na sua conta do Instagram: "Nem a Raquel saiu dos The Gift, nem eu, podem ficar sossegados. Hoje [dia 11 de janeiro] estamos em Santa Maria da Feira. Já está esgotado, senão até vos convidava. Mais datas a anunciar".

