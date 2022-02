Foi desvendado um segredo na última emissão do programa 'Dois às 10' sobre a nova edição de 'Big Brother Famosos'. Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foram "tramados" em direto pelas revelações da participante do passatempo diário do formato matutino.

Conceição, a vencedora do passatempo com o qual os apresentadores terminam o 'Dois às 10', trabalha no hotel VIP Zurique e revelou em direto que é lá que estão em isolamento os participantes da próxima edição do reality show.

"Trabalho num hotel […] Tenho lá agora os meninos do 'Big Brother'", disse a espetadora, sendo imediatamente advertida pelos apresentadores.

"Ai, isso não diga. Esteja caladinha, filha", reagiu Cláudio Ramos. "Ai, Conceição, que já nos tramou", referiu ainda Maria Botelho Moniz.

Não é de estranhar que os apresentadores tenham ficado atrapalhados com esta revelação, a verdade é que a nova edição de 'Big Brother Famosos' ainda não tinha sido confirmada de forma oficial. Esta nova versão do reality show deverá começar logo após o fim do formato que ainda se encontra em antena e que termina a 27 de fevereiro.

Leia Também: Teresa Guilherme é a nova aposta do 'Big Brother Brasil'?