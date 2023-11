Os fãs de Sebastián Yatra e Aitana já desconfiavam que a relação entre os dois não atravessaria o seu melhor momento, uma vez que não têm coincidido em nenhum evento juntos.

Esta quinta-feira, dia 16 de novembro, o cantor colombiano subiu ao palco dos Grammy Latinos, que decorreram em Sevilha, onde cantou dois temas, um evento no qual esteve sozinho. Mas não foi o único.

Recentemente esteve no casamento do seu irmão e nem sinal da companheira, que aparentemente estava a passar o fim de semana com amigas.

Também Aitana esteve em Sevilha recentemente para uma apresentação na discoteca Antique - onde Yatra não esteve - motivo pelo qual era aguardada nos Grammy.

Os últimos desencontros dos dois levam muitos fãs a crer que já não estão juntos.

