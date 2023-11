Os gémeos Dylan e Cole Sprouse, hoje com 31 anos, foram os protagonistas de uma das séries de maior sucesso do Disney Channel, 'Hotel, Doce Hotel: As Aventuras de Zack e Cody", que estreou em 2005 e teve até direito a um spin-off, 'Zack e Cody: Todos a Bordo'.

Num dos episódios da primeira temporada da série, os dois irmãos tentam fazer uma reserva num luxuoso restaurante italiano e a rececionista diz-lhes que apenas terá mesa para o dia 16 de novembro de 2023, ao que Cody responde que isso é "daqui a 15 anos!".

Pois bem, os 15 anos passaram e esta quinta-feira, dia 16 de novembro, os dois irmãos foram inundados com mensagens dos fãs no Instagram a dizerem-lhes que a mesa deles estava pronta.

O número de mensagens foi tal, que ambos partilharam o momento nas stories das suas contas no Instagram. Veja abaixo a cena da série em que é dito aos irmãos que só terão mesa dentro de 15 anos, assim como as reações de ambos.

