Depois de rumores de que já não estariam juntos, seguidos de um 'respirar de alívio' por parte dos fãs ao verem-nos novamente no mesmo local recentemente, Sebastián Yatra revelou que a relação com Aitana chegou realmente ao fim.

"Gostamos muito um do outro. Somos e seremos grandes amigos para a vida toda. Neste momento estamos os dois solteiros, cada um está a trilhar o seu caminho, mas eu gosto muito dela e vivemos uma história muito bonita este ano", afirmou o cantor colombiano, em entrevista ao Telediario.

As especulações começaram quando Aitana não foi vista ao lado do suposto namorado no casamento do irmão do cantor e também quando não compareceu aos Latin Grammy's, evento que decorreu em Sevilha e no qual Yatra atuou.

No entanto, a cantora espanhola até estava na capital andaluza por esses dias, onde atuou numa discoteca. Quando os fãs já assumiam que a relação estava terminada, os dois cantores voltaram a fazer nascer uma esperança ao aparecerem em fotografias tiradas no mesmo local, no México, no final da última semana. Porém, tudo não terá passado de uma viagem de amigos.

