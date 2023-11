Sebastián Yatra e Aitana voltaram a baralhar os fãs esta quinta-feira, dia 23.

Depois de uma série de desencontros entre os dois que pareciam confirmar que a relação tinha chegado ao fim, eis que ambos voltam a aparecer não juntos, mas no mesmo lugar.

Recentemente, a cantora não esteve presente nos Grammy Latinos, onde Yatra atuou. O evento decorreu em Sevilha e Aitana tinha estado na capital andaluza pouco antes, tendo atuado numa discoteca.

Além disso, também não marcou presença no casamento do irmão do cantor colombiano. Somando todos estes 'desencontros', os admiradores do casal, assim como a imprensa cor-de-rosa, começaram a especular sobre uma possível rotura.

No entanto, parece que os dois continuam juntos. Ambos os cantores encontram-se no México, onde Aitana dará um concerto amanhã, sexta-feira, dia 24, e partilharam fotografias tiradas no mesmo local, terminando assim com as especulações.

Sebastián Yatra

Aitana

