A mãe do cantor Sean Kingston, Janice Kingston, de 61 anos, foi detida esta quinta-feira, dia 23 de maio, após um mandado de busca e apreensão na casa do artista. A detenção ocorreu no âmbito de um processo de quebra de contrato e fraude contra o cantor, que terá enganado uma empresa de tecnologia.

Em causa está o facto de o artista ter contratado a Ver Ver Entertainment em setembro de 2023. Sean Kingston adquiriu uma enorme TV de 232 polegadas, bem como um sistema de som, que juntos custariam cerca de 111 mil dólares.

Para reduzir o preço da compra, o cantor prometeu que faria vídeos promocionais para a marca, além de gravar um vídeo com o amigo Justin Bieber, algo que nunca veio a acontecer, pelo que a empresa processou Kingston.

"[Sean Kingston] fez essas declarações falsas para induzir o autor a instalar a TV de 232 polegadas e o sistema de som com o menor pagamento inicial possível", refere a acusação.

Nem o cantor nem os seus representantes falaram ainda sobre o caso.

