Kelly Rowland quebrou o silêncio depois de ter sido vista a discutir com uma mulher da equipa de segurança do Festival de Cinema de Cannes.

A cantora esteve presente na gala amfAR, em Cannes, e acabou por se manifestar sobre a 'polémica'.

"A mulher sabe o que aconteceu, e eu sei o que aconteceu", começou por dizer a artista, de 43 anos.

"Tenho um limite e mantenho os meus limites, e é isso. Haviam outras mulheres que estiveram naquela passadeira vermelha que não foram repreendidas, empurradas ou não as mandaram sair. Mantive a minha posição e ela sentiu que tinha que defender a dela, mas eu mantive a minha posição", acrescentou.

Veja na galeria algumas fotografias de Kelly Rowland na gala amfAR e recorde, também, imagens do momento em que discutiu com a mulher da equipa de segurança do Festival de Cinema de Cannes.

