Depois de se ter destacado na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes por causa da discussão com uma mulher da equipa de segurança, Kelly Rowland regressou ao evento esta quarta-feira, dia 22 de maio.

De acordo com o Page Six, a cantora parecia nervosa enquanto passava pela 'red carpet'. No entanto, há imagens que mostram Kelly Rowland, aparentemente, descontraída.

A artista estava com um vestido branco, comprido, e com um racha na parte de trás. Para completar o look, a cantora escolheu uns sapatos de salto alto prateados. Veja nas fotografias da galeria.

