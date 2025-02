Kelly Rowland esteve de parabéns na terça-feira, 11 de fevereiro, dia em que completou 44 anos de idade.

A cantora das Destiny's Child recorreu à sua conta de Instagram para mostrar os desejos de aniversário e também uma sessão fotográfica especial que fez para marcar a ocasião.

Numa publicação que conta com quatro fotografias, a artista surge com um conjunto que se assemelha a um biquíni, feito de um material que lembra os laços de embrulho, e vários balões no topo da cabeça.

"Ora aqui estamos, 44", escreveu na legenda, seguido de um emoji a piscar o olho.

Carregue na galeria para ver as imagens.

Leia Também: O momento hilariante da reação de Beyoncé ao ser anunciada como vencedora