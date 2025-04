Sean Kingston - que foi considerado culpado de fraude juntamente com a mãe, Janice Turner - terá estado detido vários dias por, alegadamente, não ter conseguido pagar a fiança de 100 mil dólares numa fase inicial. As informações estão a ser avançadas pela NBC News e presentes em documentos judiciais a que a People teve acesso.

Na passada quinta-feira, dia 10 de abril, durante uma audiência o artista foi ordenado a ser colocado sob custódia dos US Marshals depois de não ter conseguido pagar a fiança, adiantou a NBC News. De acordo com o site do Federal Bureau of Prisons, o músico, de 35 anos, estava detido no Federal Detention Center, em Miami.

No entanto, a People conversou com a advogada de Sean Kingston, Zeljka Bozanic, na terça-feira, dia 15 de abril, e esta adiantou que "a fiança foi paga e que ele está num processo de libertação".