Seal não é apologista dos autorretratos digitais e assumiu-o com todas as letras numa publicação que fez nas redes sociais. "Eu não tenho o hábito de partilhar fotografias minhas, a minha equipa faz esse trabalho melhor do que eu, porque eu acho que há poucas coisas mais absurdas do que as selfies ou uma pessoa a publicar as fotografias da sua cabeça que tira", desabafou o cantor e compositor britânico de 57 anos, ex-marido da modelo, apresentadora e empresária alemã Heidi Klum.

No entanto, o intérprete de sucessos internacionais como "Kiss from a rose" e "Prayer for the dying" gostou tanto de uma que um dos elementos da sua equipa lhe tirou que não resistiu e partilhou-a. Nas últimas semanas, Seal regressou aos estúdios para gravar o sucessor de "Standards", lançado em novembro de 2017. "Foco total", escreveu na legenda de uma imagem. O regresso aos palcos é, no entanto, a ambição maior do artista. "Não existe sentimento melhor", considera o intérprete.