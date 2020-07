Ao contrário da maioria das celebridades nscionais, que ainda não se atreveu a pôr os pés fora do país desde a confirmação do surto pandémico de COVID-19 que obrigiu a um isolamento social forçado, Ruben Rua, 33 anos, decidiu rumar a Ibiza para uns dias de descanso. O modelo, ator e apresentador de televisão portuense, dispensado pela TVI no fim da primavera, viajou para a popular ilha espanhola na companhia de amigos e, nas redes sociais, tem partilhado algumas das imagens das primeiras férias após a pandemia.

"Mal posso esperar pela próxima semana", assumiu publicamente o amigo da popular apresentadora de televisão e empresária Cristina Ferreira numa das últimas publicações que fez antes de embarcar. "Não se está mal", desabafou, em inglês, na legenda de uma das várias imagens que partilhou. Ruben Rua passou o período de confinamento no apartamento em que reside, em Lisboa, longe da namorada, Amanda Amorim, que vive e trabalha no Canadá. "Há dias mais difíceis do que outros", chegou a desabafar na altura.