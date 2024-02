Manuel Luís Goucha é um dos mais reconhecidos apresentadores de televisão, profissão com que sempre sonhou. No entanto, durante uma conversa com Cristina Ferreira (a propósito do 31.º aniversário da TVI), o comunicador revelou uma peculiaridade, nomeadamente, qual a profissão que exerceria se não fosse apresentador.

"Seria diretor de um museu e digo-te já qual: diretor do Palácio Nacional da Ajuda porque fico muito bem num palácio", notou, entre muitos risos.

"Adoraria ser diretor de um museu, mas concretamente de um palácio, também poderia ser do Palácio de Queluz", realçou.

