"Campanha podem colocar na minha porta também. Para quem tem um bebé ou está grávida e não quer ou não tem condições... a minha porta está sempre aberta. Antes de decidir que a única opção é deitar o seu bebé no lixo, traga esse bebé à minha porta. Prometo que nenhuma pergunta será feita e nenhum julgamento será feito". Pode ler-se numa mensagem que circula nas redes sociais e que fala sobre o "abandono de bebés".

Uma publicação que não passou despercebida a Katia Aveiro, que fez questão de partilhar a mesma com os seus seguidores, aproveitando o momento para dar a sua opinião.

"[...] Vale a pena pensar sobre isto também... Nunca me deparei por perto com um caso destes, difícil até de imaginar. Se ficaria com o filho de alguém que não quer? Lógico que sim, sem pestanejar duas vezes. Mas é um caso de discussão, pois a lei não deixaria. Primeiro iria para uma fila interminável de adoção, com mil burocracias", começou por escrever a irmã de Cristiano Ronaldo.

"Mas li um comentário que dizia: 'Se fosse comigo, criava e não dizia às autoridades'. Embora isso não seja bem assim, nos tempos de hoje", acrescentou, pedindo de seguida a opinião dos seguidores sobre o tema.

"Fiquei um bom tempo com isto na cabeça, infelizmente ainda acontece muitos casos destes", completou.

