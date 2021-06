Katia Aveiro surpreendeu os seus seguidores de Instagram esta terça-feira, dia 22, ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um vídeo que revela imagens inéditas suas.

Trata-se de uma complicação de imagens que mostra o crescimento da irmã de Cristiano Ronaldo desde a infância, passada na Madeira, até ao presente.

Katia, recorde-se, tem atualmente 44 anos e é mãe de três filhos: Rodrigo e José Dinis, fruto do casamento com José Pereira, e a pequena Valentina, resultado da sua atual relação com um empresário brasileiro.

