Elma Aveiro continua no centro da polémica. Depois da troca de farpas com Joana Albuquerque, antiga concorrente do 'Big Brother', que a acusou de dever "cinco mil euros aos fornecedores e não pagar segurança social dos trabalhadores", a irmã de Cristiano Ronaldo continuou em grande destaque na imprensa.

As últimas notícias dão conta de que o restaurante 'Cascatas e Girassóis', do qual Elma Aveiro é proprietária, situado no Marina Shopping, no Funchal, foi penhorado na sexta-feira, dia 18 de junho.

Perante as notícias, citadas por vários meios de comunicação nacionais, incluindo o Jornal da Madeira, Elma Aveiro reagiu de forma explosiva nas suas redes sociais.

"Esta imprensa de m***, parece ter dinheiro empatado com a minha família. Primeiro foi a marquise (ridículo) e agora estão a falar de um restaurante que não existe há dois anos", garante.

"Falam de penhoras, será que só a minha família é que existe. Somos mesmo importantes. Mas falem de coisas mais importantes sobre o nosso país que está em decadência", continua, terminado o seu desabafo com um sério aviso.

"Eu só aviso, tenham respeito se querem ser respeitados. Não queiram fazer guerras connosco. É só um aviso. Quanto às pessoas que também criticam sem saber, cuidem das suas visas, o mundo é redondo. Respeitem e não metam nojo. Imprensa que não vale nada, e ainda vão dar-se mal, que estão a mexer com o fogo. É só um aviso", atira.

Mais tarde, Elma fez uma nova publicação onde volta a reforçar o aviso: "Num mundo onde se passa fome, velhinhos são abandonados, há cada vez mais cancros, depressões, abusos sexuais, violência, roubos, faltas respeito e gente que fala dos outros, magoam e nem respeitam. Falam só por falar e não sabem merda nenhuma... Vivam e deixem os outros viver e respeitem-se acima de tudo. E se querem guerra, acho que se meteram com pessoas erradas. É só um aviso".

Leia Também: Joana Albuquerque 'arrasa' Elma Aveiro. Irmã de CR7 reage a falatório