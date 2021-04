Diogo Piçarra é o protagonista da mais recente edição da revista Men's Health, onde exibe o físico invejável depois de um exigente processo de transformação. Contudo, o cantor quis transmitir aos fãs que este resultado está ao alcance de qualquer um.

Durante os meses de preparação, o artista enfrentou uma lesão no joelho que o deixou mais limitado a nível de treinos, mas nem assim se deixou desmotivar.

"Se eu consegui sem um JOELHO, qualquer um consegue! A falta de exercício regular e sedentarismo durante tanto tempo antes do desafio da Men's Helath fez com que uma simples corrida criasse uma lesão no joelho e tivéssemos de adaptar e ajustar. A corrida passou a caminhadas, a alimentação teve de ser mais restrita, a fisioterapia ia-me mantendo funcional", começou por explicar.

"Acredito que muitos teriam desistido com este simples contratempo, porque é o mais fácil! E eu nem sei onde é que fui arranjar a força. Mas no fim de todo o processo, orgulho-me ainda mais do resultado final", rematou.

Além das palavras inspiradoras, Diogo Piçarra recordou alguns registos fotográficos que marcaram o período em que esteve totalmente focado na sua forma física. Ora veja.

