Jessica Athayde mantém-se em casa, em isolamento profilático, com o filho, Oliver, após ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19.

A atriz continua muito ativa nas redes sociais, onde partilha algumas experiências do seu dia-a-dia, como aconteceu esta terça-feira.

"Quando peço ao meu irmão para me trazer pensos higiénicos e tento explicar ao telefone quais, parece que lhe estou a pedir para me trazer a cena mais difícil do mundo! Ainda recebo uma fotografia porque por chamada não fomos lá", começou por contar aos seguidores.

"Se calhar devíamos começar a educar os homens para perceber destas coisas, ou não?", acrescentou de seguida, partilhando ainda uma outra história, desta vez de quando foi fazer o teste ao novo coronavírus.

"Ahhh, só uma coisa ótima que ouvi ontem quando estava a preencher o papel para fazer o teste covid: um adolescente ao meu lado pergunta à senhora: 'O que é gestação?'. Pergunto eu: então mas não aprendem isto na escola?", contou.

