Ana Garcia Martins e Pedro Crispim responderam ao comentário feito por Helena Isabel no 'Big Brother - Duplo Impacto', relativamente aos comentadores e ao ordenado que estes recebiam.

Em primeiro lugar foi a influencer, conhecida como a 'Pipoca Mais Doce', quem se começou por defender: "A partir do momento em que saem eu não falo sobre nenhum concorrente. Ao contrário de muitos deles que saem e continuam a alimentar as redes sociais com base naquilo que nós dizemos ou fazemos com provocações. Estou aqui para assinalar o que são enquanto jogadores e acabamos por falar da personalidade deles, não conseguimos distinguir uma coisa da outra".

Por seu turno, Pedro Crispim não deixou de evidenciar a falta de elegância nas palavras da concorrente.

"Falar-se de dinheiro, principalmente nos dias de hoje, é muito complicado. O achar que é pouco ganhar 650 euros quando há pessoas que não têm sequer metade, não têm nada para pôr à mesa, não têm para sustentar a família, é quase gozar com o mundo nesta altura do campeonato em que tanta gente perdeu o emprego", nota.

"Se 650 euros para a Helena não é nada para muita gente era a salvação. Temos de respeitar os outros. Falar de dinheiro é sempre extremamente deselegante. Não me interessa quanto é que cada um que está aqui sentado recebe no dia a dia. Interessa-me a minha realidade", completa.

