Depois de 18 anos de casamento, Scott Stapp, vocalista da banda Creed, e a mulher, Jaclyn, estão em processo de divórcio. O TMZ foi o primeiro a avançar com a informação.

"Por respeito à família, o Scott quer viver este momento difícil em privado", disse à People um representante do músico.

De referir que Scott e Jaclyn casaram-se no dia 11 de fevereiro de 2006.

Segundo a revista, Jaclyn já tinha avançado com um pedido de divórcio em junho de 2022, mas o mesmo acabou por ser retirado. Meses mais tarde, já em maio de 2023, Scott entrou com o pedido de separação. Agora ambos estão a avançar com o divórcio.

"O Scott e a Jaclyn sabiam que o casamento tinha terminado, mas continuaram a tentar fazer com que funcionasse", partilhou uma fonte com a revista.

Scott Stapp, de 50 anos, e Jaclyn, de 43, têm em comum a filha Milan, de 17, e os filhos Daniel, de 13, e Anthony, de seis. O músico é ainda pai de Jagger, de 25 anos, fruto da relação anterior com Hillaree Burns.

