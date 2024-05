Foi no passado mês de fevereiro que Márcio Poças e Daniela Filipa, concorrentes da sexta edição da 'Casa dos Segredos', da TVI, anunciaram o divórcio. Os dois continuaram amigos e há até um deles que já tem um novo amor.

Márcio recorreu às redes sociais, na passada quarta-feira, dia 8 de maio, para assumir publicamente a sua nova relação amorosa.

O ex-participante do reality show da TVI namora agora com Leonor Fernandes e na legenda do anúncio escreveu: "A minha sorte grande. Nunca é tarde para amar, muito menos é tarde para ser feliz! Amo-te muito".

Ainda assim, e apesar do clima amoroso, a caixa de comentários da publicação em causa 'inundou-se de críticas'. "Ainda não consigo entender como deixam de amar tão facilmente e arranjam outro amor tão rápido", fez notar, por exemplo, um dos cibernautas, observação à qual se juntam tantas outras semelhantes. Veja abaixo.

