Daniela Filipa, participante da sexta edição da 'Casa dos Segredos', da TVI, revelou esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, que o casamento com Márcio Poças chegou ao fim.

A ex-concorrente do reality show da TVI, que entrou precisamente com o antigo companheiro, partilhou nas stories do Instagram declarações que confirmam o fim do relacionamento, embora tenha optado por sublinhar que os dois mantêm "uma amizade".

"Eu e o Márcio já não estamos juntos, já não somos marido e mulher e já não somos companheiros de casa", começou por contar Daniela, que fez notar depois que "existe e continuará a existir um enorme respeito entre os dois".

Daniela deixou claro que o relacionamento não terminou "a mal" e que houve muita felicidade ao longo dos 17 anos que passaram juntos.

"Já não fazia sentido. Quando vão faltando algumas coisas, mais vale não nos magoarmos e ficarmos com uma amizade bonita, com lembranças bonitas, e foi isso que decidimos os dois", concluiu Daniela.

Ouça na galeria as declarações em causa.

