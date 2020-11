Foi com grande surpresa que os fãs de Scarlett Johansson souberam que a atriz deu o nó com Colin Jost. O casamento relâmpago aconteceu no final de outubro e apenas foi dado a saber já depois do casal ter trocado alianças.

Agora sabe-se que, além do enlace ter sido mantido em segredo, foi também planeado em tempo recorde.

Apesar de estarem noivos desde maio de 2019, a atriz e o companheiro planearam a subida ao altar poucas semanas antes do grande dia e só foram convidados amigos e familiares próximos.

Em plena pandemia, o casal optou por uma cerimónia simples e com número de pessoas bastante reduzido.

Leia Também: Scarlett Johansson é oficialmente casada! A cerimónia foi em segredo