Catarina Raminhos decidiu abrir o coração através de uma publicação na sua conta de Instagram e falar sobre o seu atual estado ao nível da saúde mental.

"'A Catarina está sempre bem disposta, sempre a sorrir', disse-me esta semana uma senhora, na mercearia. E eu fiquei a pensar nessa frase. Até porque ela me conhece pessoalmente e não das redes sociais (onde facilmente publicamos fotos sorridentes mesmo quando não nos sentimos tanto assim)", começa por contextualizar.

"Sou de riso fácil, acho que sim, mas naturalmente não estou sempre a rir - seria até um pouco estranho… - e não estou sempre bem", garante.

Entretanto, a mulher de António Raminhos fala dos momentos mais difíceis por que tem passado: "Nos últimos três meses senti-me submersa em dúvidas em relação às minhas qualidades enquanto profissional e senti que não seria capaz de 'dar conta do recado' - qualquer um que fosse. Que iria desiludir toda a gente e a mim própria. Pensava nisto com uma certeza tal que a angústia me pesava no peito e passei em claro muitas - muitas! - noites. Olhava para o futuro e imaginava um beco sem saída".

"Escrevo no passado não porque a situação já esteja ultrapassada, mas porque estou a trabalhar para a inverter, com o apoio dos mais próximos, a ajuda preciosa de um profissional e com medicação adequada", sublinha.

"Senti que devia fazer esta partilha não porque se assinale hoje o dia internacional da saúde mental mas porque ao comentário da minha vizinha sobre estar sempre bem disposta se juntaram entretanto dezenas de mensagens a propósito do livro novo do Raminhos em que me dizem que sou muito corajosa, um pilar da família, uma pessoa forte ou um exemplo de permanência. Agradeço o carinho, mas não sou essas coisas - pelo menos a maior parte do tempo…", adianta.

Entretanto termina com uma importante mensagem: "Não vou deixar conselhos ou sugestões - o mais qualificado para essa parte é o outro elemento do casal - vou pedir-vos apenas para estarem atentos às vossas emoções e às daqueles que vos estão próximos. E que façam coisas que vos deem gozo, que vos alimentem a alma".

