Acontecem esta sexta-feira as comemorações do Dia Nacional do Mónaco, que este ano ficam marcadas pela ausência da princesa Charlene. Contudo, a mulher de Alberto do Mónaco foi homenageada.

Os filhos, Jacques e Gabriella, prestaram um tributo à princesa ao surgirem com cartazes com mensagens amorosas.

"Temos saudades tuas mamã”, lia-se numa folha A3 segurada por Gabriella. “Amamos-te mamã”, lia-se no cartaz de Jacques.

Conforme foi avançado pelo príncipe Alberto, Charlene encontra-se numa clínica a realizar um tratamento que durará semanas. A princesa sente profundo "cansaço, tanto a nível emocional, como físico", realçou ainda.

Leia Também: Charlene do Mónaco internada em "clínica", revela o príncipe Alberto