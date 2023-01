Sarah Ferguson está radiante com a gravidez da filha, a princesa Eugenie, que se prepara para ser mãe pela segunda vez.

Após ter sido anunciada a boa-nova, a duquesa de York não tardou a reagir publicamente, tendo escrito na legenda de uma fotografia do neto August: "Em breve estarás a partilhar poças, Augie! Excelentes notícias. Profundamente grata".

De recordar que Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, já são pais de August Philip, que está prestes a completar dois anos.

O bebé que está a caminho será o terceiro neto de Sarah Ferguson e do príncipe André. O ex-casal tem ainda em comum a filha Beatrice, que está casada com Edoardo Mapelli Mozzi, com quem divide a filha Sienna Elizabeth, de um ano.

