A princesa Eugenie está grávida pela segunda vez. A notícia foi confirmada pela própria esta terça-feira, dia 24 de janeiro, através de uma fotografia publicada no Instagram.

"Estamos muito entusiasmados por partilhar que haverá um novo acréscimo à nossa família este verão", escreveu Eugenie na legenda da imagem que poderá ver abaixo, onde o primeiro filho surge a beijar-lhe a barriga.

Aos 32 anos, a filha do príncipe André e Sarah Ferguson está à espera de mais uma criança, fruto do relacionamento com Jack Brooksbank.

Eugenie deu à luz pela primeira vez em fevereiro de 2021. August Philip Hawke Brooksbank nasceu em Londres, através de uma cesariana.

