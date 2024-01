Depois de ter sido diagnosticada com cancro da mama no passado verão, Sarah Ferguson usou a sua conta no Instagram para falar sobre o novo problema de saúde que agora enfrenta.

À duquesa de York foi-lhe diagnosticado um melanoma maligno, uma notícia avançada por um porta-voz do príncipe André e sobre a qual agora Ferguson decidiu falar.

"Tenho tirado algum tempo para mim mesma, porque fui diagnosticada com um melanoma maligno, uma forma de cancro de pele, o meu segundo diagnóstico de cancro no espaço de um ano, depois de ter sido diagnosticada com cancro da mama neste verão e de ter passado por uma mastectomia e cirurgia reconstrutiva", começou por escrever a mãe das princesas Beatrice e Eugenie, numa publicação no Instagram, acompanhada por uma foto na qual aparece sem maquilhagem e com um look descontraído.

"Foi graças à grande vigilância do meu dermatologista que o melanoma foi detetado nesta altura. Naturalmente, outro diagnóstico de cancro foi um choque, mas estou de bom humor e grata pelas muitas mensagens de amor e apoio que tenho recebido", continuou a duquesa.

"Acredito que a minha experiência sublinha a importância de verificar o tamanho, a forma, a cor, a textura e o aparecimento de novas manchas, que podem ser um sinal de melanoma, e apelo a qualquer pessoa que esteja a ler isto para ser diligente. Estou extremamente grata às equipas médicas que me apoiaram nestas duas experiências com o cancro. Estou a descansar com a família em casa agora, sentindo-me abençoada por ter o seu amor e apoio", concluiu Sarah Ferguson.

Leia Também: Sarah Ferguson diagnosticada com cancro de pele