Sarah Ferguson foi diagnosticada com um melanoma maligno, de acordo com informação avançada por um porta-voz da ex-mulher do príncipe André.

"O seu dermatologista solicitou que várias manchas fossem removidas e analisadas ao mesmo tempo em que a paciente foi submetida a uma cirurgia reconstrutiva após a mastectomia, e uma delas foi identificada como cancerosa", refere o comunicado, citado pela imprensa internacional.

A nota acrescenta ainda que "estão a ser realizados mais testes para garantir que isto foi detetado nas fases iniciais", destacando que a duquesa de York está bem e de bom humor apesar deste duro golpe que agora enfrenta.

A mãe das princesas Beatrice e Eugenie expressou ainda a sua "gratidão a toda a equipa médica que a tem apoiado" nos últimos tempos, especialmente porque no verão passado também teve que lutar contra o cancro da mama, do qual recuperou.

Leia Também: Sarah Ferguson quebra silêncio após aparição com a família real