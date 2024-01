Sarah Ferguson aproveitou o final de ano para partilhar uma mensagem inspiradora na sua página de Instagram, onde tem uma comunidade de quase 700 mil seguidores.

"Espero que toda a gente esteja a aproveitar os festejos hoje. 2023 não passou sem altos e baixos, desafios, lições, gargalhadas, milagres e alegria. Cheguei ao TOP 5 dos mais vendidos do Sunday Times pelo meu romance histórico. Fui diagnosticada com cancro da mama. Venci o cancro da mama e agora tenho o Derek do meu lado esquerdo. Tenho um novo neto!", afirmou.

"Tive o gosto de conhecer algumas das pessoas mais inspiradoras do mundo com lindas histórias para contar. Descobri que eu própria tenho histórias para contar. Tenho 64 anos e ainda agora comecei. Espero que toda a gente tire um tempo para refletir e para olhar em frente com amor e otimismo. Feliz ano Novo, 2024", completa.

Derek, conforme esclarece a revista Hello!, foi uma alcunha que a duquesa de York criou para a sua mama que foi reconstruída.

Note-se que esta foi a primeira vez que a mãe das princesas Eugenie e Beatrice falou publicamente desde que surgiu com a família real britânica nas comemorações de Natal.

