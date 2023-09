A princesa Diana morreu há 26 anos, a 31 de agosto de 1997, em Paris, vítima de um acidente de viação no qual também perdeu a vida o seu companheiro na altura, Dodi Al Fayed.

Nunca foi segredo que uma das amigas mais próximas da princesa era Sarah Ferguson, duquesa de York.

As duas tinham aproximadamente dois anos de diferença (Sarah era a mais velha) e eram amigas desde a adolescência, tendo sido Diana quem a apresentou ao príncipe André, com quem Fergie, como é carinhosamente conhecida, se veio a casar, e que é o pai das suas duas filhas, as princesas Beatrice e Eugenie.

Pela relação tão próxima que tinham já desde muito novas, não é de estranhar que o dia da morte de Diana seja importante para Sarah Ferguson, que fez questão de, um dia mais tarde, assinalar a data na sua conta no Instagram, partilhando uma fotografia com a princesa.

"Sentimos a tua falta todos os dias, minha querida amiga", escreveu a duquesa de York na legenda da fotografia.

