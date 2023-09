Assinalam-se esta quinta-feira, dia 31 de agosto, 26 anos desde que Sarah Ferguson perdeu uma das suas amigas mais chegadas, a princesa Diana.

A duquesa de York e a antiga princesa de Gales eram amigas desde a adolescência e foi Diana quem apresentou Sarah ao príncipe André, com quem viria a casar-se e a ter duas filhas, as princesas Beatrice e Eugenie.

No entanto, e apesar de sempre terem mantido a relação de amizade, muitas eram as comparações feitas entre as duas, especialmente pela imprensa britânica, que nunca deixavam Sarah numa boa posição, algo que a magoava.

Agora, desde que superou um cancro na mama que lhe foi diagnosticado este ano, a duquesa de York refere que olha para essas questões de outra forma. A intervenção cirúrgica a que se submeteu trouxe-lhe um "despertar", tal como revelou no seu podcast, 'Tea Talks'.

"Não por ter visto a morte, mas por despertar para deixar de me preocupar, deixar de me odiar, deixar de duvidar de mim própria, parar tudo isto. Era preciso isto? No meu caso sim. Quando olho para trás vejo-me bem, mas não gostava de mim própria e acho que isso se deve a terem-me sempre comparado à Diana. E eu acreditei", assegurou Sarah Ferguson.

