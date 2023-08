Esta quinta-feira assinalam-se os 26 anos da morte da princesa Diana, que morreu num acidente de viação em Paris, na noite de 31 de agosto de 1997.

No mesmo veículo que a princesa seguia ainda o seu companheiro da altura, Dodi Al-Fayed, que também morreu no acidente.

Mais de um quarto de século depois, a eterna princesa de Gales continua a ditar tendências. Diana foi um ícone de moda entre as décadas de 1980 e 1990, usando todo o tipo de visuais: dos vestidos com estampado de polka dot, aos looks mais 'casual', visuais totalmente em ganga, visuais mais masculinos, roupa de ginásio e, claro, o icónico 'vestido da vingança', que marcou um ponto de viragem na sua vida após a separação do então príncipe Carlos. A peça que é recordada até hoje.

Agora, 26 anos após a sua trágica morte, recordamos 10 visuais icónicos da princesa Diana, que pode ver na galeria.

Leia Também: Aos 14 anos, príncipe William fez promessa que deixou Diana a chorar