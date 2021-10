Aos 62 anos, Sarah Ferguson, mãe das princesas Beatrice e Eugenie, fechou um acordo com a editora Mills & Boon e vai lançar um clube de livros.

Segundo a revista Hello, o clube será lançado no dia 5 de novembro e visa eleger todos os meses um romance da Mills & Boon.

Esta iniciativa surge meses depois de Sarah Ferguson ter publicado o livro 'Her Heart for a Compass', que se tornou um best-seller do Sunday Times.

Leia Também: Sarah Ferguson com motivos para sorrir após estar de "coração partido"