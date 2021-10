Sarah Ferguson tem motivos para sorrir depois de se ter mostrado preocupada com a hipótese da construção de um armazém que iria destruir 67 carvalhos antigos. Numa nova publicação no Instagram, comunicou que a proposta foi chumbada.

"Ganhámos! Os vereadores de Basingstoke votaram 9-1 para anular os planos da construção do armazém", afirmou.

A ex-mulher do príncipe André ficou ainda mais sensibilizada com o tema porque a área em questão fica perto da sua casa de infância. O cenário inspirou inclusive o seu livro 'The Enchanted Oak Tree' ('O Carvalho Encantado').

