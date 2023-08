Sarah Ferguson continua a recuperar de uma cirurgia que fez depois de lhe ter diagnosticado cancro da mama, no entanto, a ex-mulher do príncipe André tem contado com uma companhia muito especial nesta fase: a neta Sienna.

Em declarações no seu podcast, 'Tea Talks with the Duchess & Sarah', esta revelou que tem cuidado da menina, filha da princesa Beatrice e de Edoardo Mapelli Mozzi, enquanto o casal se encontra em viagem.

"A Beatrice e o Edo estão fora então a avó entrou em ação, é realmente divertido", nota, afirmando que passa muito tempo a brincar com a menina.

"Ela controla a avó e o avô agora. Faz-me lembrar quando eu andava atrás da Beatrice para todo o lado", completa.

Da mesma forma, Sarah revelou-se fascinada com os outros dois netos, August e Ernest, filhos da princesa Eugenie.

Vale notar que apesar de divorciados, o príncipe André e Sarah Ferguson ainda vivem juntos no Royal Lodge, em Windsor.

