Sarah Ferguson tornou púbico no passado mês de junho que se tinha submetido a uma operação a um cancro na mama, que foi detetado em exames de rotina, uma intervenção que foi bem-sucedida.

Apesar de ainda estar em processo de recuperação, a duquesa de York falou sobre a doença num episódio do seu podcast, Tea Talks. "É uma chamada de atenção, porque começa-se realmente a pensar na própria morte. A cabeça começa a jogar contra nós", afirmou, revelando ainda que este foi um período complicado também para as filhas, as princesas Beatrice, de 34 anos, e Eugenie, de 33.

"É um diagnóstico assustador, causa medo a qualquer membro da família", acrescentou, contando que foi a filha mais velha quem a ajudou a escolher o visual daquele dia. "A Beatrice ajudou-me a escolher este vestido. Quando ia a sair de casa virei-me e dei-lhe um abraço, porque me sinto muito grata".

