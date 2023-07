Após a morte de Isabel II, alguns fãs da realeza questionaram sobre quem ficaria com os cães da antiga soberana britânica, uma dúvida rapidamente esclarecida quando a Casa Real informou que seriam o príncipe André e a ex-mulher, Sarah Ferguson, os responsáveis pelos amigos de quatro patas da rainha.

Esta terça-feira, dia 11 de julho, a duquesa de York fez uma publicação nas redes sociais na qual revelou que levou os cães da falecida rainha a passear a um sítio muito especial.

"Ontem levei os sete cãezinhos de Sua Majestade, a rainha Isabel II, onde ela costumava levá-los a passear. Foi maravilhoso ter um momento para recordar. No episódio do podcast 'Tea Talks with the Duchess & Sarah' desta semana, na quinta-feira, falaremos sobre como lidar com o luto, ganhar força e todos os pequenos passos que devemos dar para a recuperação", escreveu a duquesa de York na legenda de um conjunto de fotografias nas quais mostra alguns detalhes do parque.

