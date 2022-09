Sara Sousa Pinto colocou-se do lado de trás das câmaras a dançar com o objetivo de tentar distrair o colega, Pedro Carvalhas, enquanto estava em direto no 'Esta Manhã', da TVI.

O divertido momento de bastidores foi depois partilhado na página oficial de Instagram do programa. "Sara Sousa Pinto, a colega de trabalho que aparece sempre na hora certa. Identifica aquele amigo que também é assim", escreveram na legenda.

Após a partilha, foram várias as reações na caixa de comentários. "Só demonstra o profissionalismo do Pedro" ou "vocês são o máximo, boa disposição e animação logo pela manhã", são duas das muitas mensagens dos seguidores.

