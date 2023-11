Sara Sampaio já reagiu nas redes sociais à notícia de que irá fazer parte do elenco do próximo filme de Super-Homem, intitulado 'Superman: Legacy', cuja estreia nos cinemas está já apontada para o dia 11 de julho de 2025.

A notícia foi avançada pelo The Hollywood Reporter, mas a modelo portuguesa não tardou a reagir à mesma. Partilhou nas redes sociais uma imagem com essa informação e ne legenda acrescentou: "Finalmente posso partilhar a melhor notícia de sempre! Nem parece real! Obrigada James Gunn por me confiares a Eve!".

Quem também já se manifestou foi Daniela Melchior, a artista portuguesa que recentemente também fez parte de vários filmes do realizador James Gunn, tais como 'Esquadrão Suicida' (2021) e 'Guardiões da Galáxia' (2023). "Ai, meu Deus! Parabéns, miúda!", escreveu.

Importa lembrar ainda que esta não é a primeira experiência de Sara Sampaio no cinema. Como atriz, fez os filmes 'Carga' (2018), 'Sombra' (2021) e 'Wifelike' (2022).

