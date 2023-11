Sara Sampaio foi escolhida para o elenco do novo filme do Super-Homem, 'Superman: Legacy'. De acordo com a The Hollywood Reporter, a modelo portuguesa e ex-anjo da Victoria's Secret vai dar vida a Eve Teschmacher.

O elenco deste novo filme conta ainda com nomes como Skyler Gisondo (no papel de Jimmy Olsen), David Corenswet (como Clark Ken) e Rachel Brosnahan (como Lois Lane).

A longa-metragem será filmada no início do próximo ano e o lançamento deverá acontecer no dia 11 de julho de 2025.

