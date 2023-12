Foi há precisamente seis meses que Sara Salgado foi mãe pela primeira vez.

A atriz usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias com a filha, a pequena Vera, nas quais Sara aparece com a menina ao colo, em casa, a levantar a bebé no ar e também no jardim.

"Seis meses... O tempo voa e eu amo-te mais a cada dia que passa", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

De recordar que a menina é fruto do casamento de Sara Salgado com Diogo Pereira Coutinho

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Sara Salgado de férias com a filha: "Parece verão"