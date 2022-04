Sara Prata está entre os rostos conhecidos que reagiram nas rede sociais ao anúncio feito esta quinta-feira, de forma oficial, pela Ministra da Saúde, Marta Temido, sobre a aprovação do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras na generalidade.

A atriz lembrou a última viagem a Paris com os sobrinhos, onde já não foi necessário usar máscaras de proteção, para realçar o quanto a medida pode ser fundamental para o crescimento das crianças.

"Quando fomos à Disney, quase há 2 meses, perguntei aos miúdos de que é que tinham gostado mais. A resposta foi 'de andar sem máscara'! Num destino criado para ser mágico, e onde os sonhos se realizam, foi isto que mais os marcou. E isto diz tudo do impacto que a pandemia tem na vida deles", nota Sara, radiante com a medida que deverá entrar em vigor no próximo sábado.

"Hoje foi anunciado o fim do uso das máscaras nas escolas (e na maior parte das circunstâncias) e eu não podia estar mais feliz. Tão feliz que até me apetece dizer asneiras. Vamos literalmente ter um mundo novo, em que crianças como a Amélia que nasceu no meio da pandemia vão finalmente poder ver todos os rostos, todos os sorrisos. Que a magia regresse finalmente à vida dos nossos miúdos! Quero ouvir um vivaaaa", realça.

Às suas palavras, Sara Prata juntou duas amorosas fotografias da viagem que fez com a filha, o companheiro e os dois sobrinhos à mágica Disneyland Paris.

