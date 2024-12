Cláudia Borges esteve em Paris com o marido e os filhos e tem partilhado os melhores momentos com os seguidores do seu Instagram.

Esta terça-feira, 3 de dezembro, a apresentadora partilhou mais algumas fotografias da viagem.

"Sobre o fim de semana mais mágico do ano", pode-se ler na legenda da publicação.

Nas imagens, é possível ver a família a passear pela cidade, tendo estado ao pé da Torre Eiffel, e na Disneyland Paris.

Carregue na galeria para ver.

