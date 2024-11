Cláudia Borges está a viver momentos mágicos na Disneyland Paris, ao lado do marido e dos filhos.

Esta quinta-feira, 28 de novembro, a apresentadora partilhou um vídeo em colaboração com Samuel Fortuna, no qual se pode ver um dos desfiles das personagens da Disney e, claro, o castelo encantado.

"É isso mesmo! Trocámos Lisboa por Paris durante uns dias! Estamos no mundo encantado da Disney e de facto este sítio é mágico! Só não há magia que nos faça aquecer!", pode ler-se na legenda.

"A caminho dos zero graus, com a noite a chegar, o calor só sobe com a adrenalina das diversões! Vamos só ali ao Hollywood Tower hotel, cair de um elevador a 61m de altura para aquecer um bocadinho!", brincaram ainda.

Ora veja. A felicidade da família é notável.

