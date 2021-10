Sara Prata atualizou os seguidores do Instagram com novidades sobre as primeiras férias em família fora de Portugal. A atriz viajou com o namorado, João Leitão, e a filha de ambos, Amélia, para Cabo Verde.

"Os nossos dias têm sido carregados de mimos, colo (muitoooo) e amor. Muitas vezes oiço dizer 'para quê viajar com eles tão pequeninos se eles não se lembram?', mas para mim a resposta é fácil: ela, tal como nós, certamente nunca irá esquecer o quanto fomos felizes nestes dias", pode ler-se na legenda de uma fotografia a três que vai "directa para o álbum de família".

