Sara Prata rumou esta quarta-feira ao Alentejo, onde tem casa, para mas férias em família e destacou o início dos dias de descanso com fotos amorosas.

"Viemos para o nosso Alentejo começar as nossas férias! Um dia em cheio, com umas 5 mudas de roupa (encharcadas e bem sujas), cotovelos raspados, muitas azeitonas comidas do chão e passeios a explorar todos os limites. Vi o pôr do sol a chegar, peguei nos chapéus de palha e pedi ao pai [João Leitão] para registar este dia. Porque as férias não podiam ter começado melhor", escreveu.

As protagonistas das imagens são a atriz e a filha, Amélia, de um ano. Ora veja.

