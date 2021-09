Sara Prata esteve esta quarta-feira, 29 de setembro, no programa 'Dois às 10', da TVI, para deixar um alerta sobre às medidas relacionadas com a pandemia a que as crianças estão atualmente sujeitas nas escolas, as quais dificultam a sua aprendizagem e crescimento pessoal.

"Gostávamos que o governo percebesse que é importante, em primeiro lugar, pensar e responder sobre a Educação em Portugal. Temos crianças a fazer educação física de máscara, aulas de música que não estão a ser dadas com instrumentos de sopro", lamenta a atriz, mãe da pequena Amélia, de um ano.

"Eu sou atriz, trabalho sem máscara, tenho contacto físico, a minha profissão adaptou-se. Vamos tentar pôr a Educação das crianças em primeiro lugar e saber dar respostas concretas, pensadas. É preciso pensar nas nossas crianças. A empatia e o amor é que vão mudar a mundo de amanhã", faz ainda saber.

