Esta quarta-feira, dia 8, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Sara Prata. Grávida pela primeira vez, a atriz falou acerca desta bonita fase da sua vida e a forma como a tem vivido.

"Eu nunca tive aquele instinto de mãe, não tinha. Foi juntos que decidimos, vamos sem saber, mas juntos. Esta ‘aventura’ está a ser muito vivida a dois", sublinhou, evidenciando posteriormente o papel fundamental do companheiro, João.

"Está muito 'grávido'. Acho que muitas vezes falamos de uma maneira tão fria de alguns homens e de uma gravidez, eu tenho sido uma sortuda. A gravidez está a correr muito bem e é ótimo quando temos um homem à altura ao nosso lado, que nos cuide e nos mime, mas que também quer crescer (...) É o exemplo, não podemos só dar exemplos menos bons, há de facto homens incríveis", sublinhou.

Entretanto, e a propósito do impedimento dos pais assistirem ao parto por causa da pandemia do novo coronavírus, Sara revelou-se compreensiva com estas medidas: "Quero que as mães se lembrem que é para proteção dos pais, porque neste momento só entra no hospital quem é necessário", realçou.

